На Киевщине угарный газ унес жизни трех человек. Подробности трагедии

В Бучанском районе Киевской области в частном доме обнаружили тела двух мужчин и женщины. По предварительной информации, они погибли в результате отравления угарным газом.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, 8 февраля к ним обратился житель региона и сообщил, что в одном из частных домов поселка Песковка Бучанского района обнаружил тела двух родственников и мужчины.

"В результате происшествия погибли 63-летняя женщина и 68-летний мужчина, а также их 27-летний знакомый. Полицейские предварительно установили, что причиной трагедии стала неисправность печного отопления. Окончательные результаты проверки впоследствии предоставят работники ГСЧС", – уточнили в пресс-службе.

По факту несчастного случая, в результате которого погибли три человека (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Опасный угарный газ

