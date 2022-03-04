На Киевщине танки оккупантов расстреляли машины мирных жителей: есть погибшие. Фото

В селе Гуровщина Киевской области 3 марта российские оккупанты расстреляли два легковых автомобиля. В результате погибло несколько мирных жителей, в том числе 17-летняя девушка.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила Алена Зварыч. По ее словам, еще четыре человека получили огнестрельные ранения (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"В пакете – все, что осталось от 17-летней девушки после вчерашнего прямого попадания русского танкиста. Село Гуровщина, 18 км от Киева по Житомирской трассе. Вчера, 3 марта, утром двигавшаяся на Киев колонна танков расстреляла автомобиль Daewoo, в котором ехала девушка с отцом", – написала Зварыч.

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Жительница Киевщины добавила, что по словам очевидцев в тот день оккупанты цинично убили женщину-водителя Mercedes. Погибшая ехала на своем автомобиле по трассе, когда увидела танки страны-агрессора.

Очевидно, она решила, что будет безопасно уехать с главной дороги и свернуть на соседнюю улицу.

"Танкист не поленился остановиться, развернуть жерло пушки на 60 градусов и подбить мерседес беглеца. Женщина неместная, номерные знаки автомобиля и погибшую идентифицировать не удалось. От Mercedes последней модели остался сожженный остов. Часть туловища женщины лежит рядом на земле, прикрытое дерюгой. По свидетельству старосты села, есть 4 человек с огнестрельными ранениями. Как они попали под огонь – еще не знаю", – уточнила Зварыч

Она отметила, что вся информация преступлениях оккупантов против гражданских, в том числе видео, была передана в Службу безопасности Украины.

"Еще одно доказательство для Гааги", – резюмировала Зварыч.

Фото 18+!

Напомним, в четверг, 3 марта, российские оккупанты обстреляли поселок Забучье Киевской области. В результате происшествия смертельное ранение получил ребенок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области во время обстрела осколком снаряда, выпущенного оккупантами, был смертельно ранен мальчик, 2008 года рождения. Чтобы извлечь осколки боеприпаса из тела погибшего ребенка привлекали саперов.