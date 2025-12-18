На Киевщине столкнулись грузовик и легковушка: есть пострадавшие, на Житомирской трассе возникла пробка. Фото и видео

В Киевской области на Житомирской трассе произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения автомобилей возникла пробка, предварительно, есть пострадавшие.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

ДТП на Житомирской трассе

"Вниманию водителей! Киевская область. На 45 км автодороги М-06 "Киев – Чоп", недалеко от села Копылов, произошло дорожно-транспортное происшествие, предварительно, с пострадавшими. Движение в направлении Житомира за труднено и осуществляется крайней правой полосой", – говорится в сообщении.

В полиции призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая ограничения.

На опубликованных в соцсети фото и видео(нажмите на ссылку, чтобы перейти) можно увидеть последствия ДТП. В частности, видно, что столкнулись грузовик и легковушка. На месте происшествия также находилось несколько машин ГСЧС и карета скорой помощи.

Ситуация с аварийностью

В Киеве на Броварском проспекте легковушка на скорости протаранила металлический отбойник. В результате ДТП длительное время было перекрыто движение транспорта на мосту Метро в обе стороны, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Набережном шоссе автомобиль BMW на скорости съехал с дороги и протаранил бетонный парапет подземного перехода. В результате ДТП один человек погиб, а еще трое были травмированы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!