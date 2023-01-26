На Киевщине из озера достали большие обломки авиационной крылатой ракеты. Фото

В одном из районов Киевской области из озера достали обломки стратегической авиационной крылатой ракеты. Она в четверг, 26 января, была бита силами украинской ПВО.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале написал глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Носителями этого боеприпаса являются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

"Х-55 – именно этой ракетой россияне пытаются уничтожить украинские города и гражданских граждан. После сегодняшней атаки оккупантов обломки такой ракеты достали из озера одного из районов Киевщины. Очередные доказательства преступлений армии российской федерации и отличные результаты работы наших сил ПВО. Сейчас полицейские Киевщины осматривают место происшествия", – написал Небытов.

Х-55 – советская стратегическая авиационная крылатая ракета, разработанная в дубненском МКБ "Радуга" в конце 1970-х - начале 1980-х годов для вооружения стратегических бомбардировщиков. Совершает полет на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Предназначена для применения против стратегически важных наземных стационарных целей с заранее известными координатами.

Напомним, государство-террорист Россия менее чем за сутки устроило повторную серию ракетных атак по Украине. Утро 26 января началось с воздушной тревоги почти во всех регионах, на юге и в центре раздавались взрывы от уничтожения враждебных целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января взрывы прогремели в Киеве и Киевской области. В результате российской ракетной атаки в столице один человек погиб, еще два пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!