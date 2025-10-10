Люди оказались в огненной ловушке: в полиции показали первые минуты после ночного обстрела Киева. Видео

В полиции показали первые минуты после российского обстрела Киева в ночь на 10 октября. Правоохранители, рискуя собственной жизнью, спасали людей из задымленных квартир.

Видео дня

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий и показал видео работы патрульных. Он отметил, что враг снова цинично атаковал жилые дома.

Патрульные сразу бросились спасать людей

"Люди оказались в огненной ловушке. Патрульные, рискуя собственной жизнью, выламывали двери задымленных квартир и выводили жителей в безопасное место", – подчеркнул он.

По словам Билошицкого, несмотря на опасность повторных ударов, полицейские продолжали спасать людей и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

Он поблагодарил Силы обороны за защиту неба, а все службы – за спасенные жизни, а также призвал украинцев находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Что предшествовало

В ночь на пятницу, 10 октября, российские военные применили для массированной атаки по Украине большое количество баллистических ракет и ударных дронов. Оккупанты наносили удары по ряду регионов с разных направлений, в частности по Киеву.

Этой ночью российские оккупационные войска запустили более 100 дронов-камикадзе типа "Шахед". Россияне били по энергетической инфраструктуре, в частности в Киеве, Днепре, на Полтавщине и в Черкасской области. Из-за вражеских ударов в ряде городов возникли перебои со светом.

Как сообщал OBOZ.UA, по энергосистеме, а также по жилым домам били оккупанты и в Запорожье. Там есть раненые, в больнице умер 7-летний мальчик. На Киевщине обломки вражеского дрона упали на минимаркет.

