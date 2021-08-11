Кличко призвал полицию расследовать нападение на инспектора по парковке

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию безотлагательно расследовать нападение владельца сети магазинов "ИБИС" на инспектора парковки. Стычка произошла с применением газового баллончика

Материал из видеорегистратора инспектора мэр обнародовал на своем официальном сайте. Конфликт произошел после того, как инспектор по парковке обнаружил, что антипарковочные столбики с обеих сторон пешеходной зоны возле магазина оборудованы замками и вынимаются из асфальта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Он вызвал специалистов ДЭУ, которые начали замену поврежденных столбиков. В это время с "ИБИСа" выбежал владелец сети и набросился на инспектора, применив газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина. Инспектор был вынужден в ответ использовать средство индивидуальной защиты – газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения.

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"Уже неоднократно город получает жалобы на руководство сети магазинов оружия, которое, пренебрегая правилами, запускает некоторые автомобили на пешеходную зону, вынимая антипарковочные колонки. Именно поэтому, в частности, на тротуарах на бульваре Леси Украинки дежурят инспекторы по парковке", – отметил Кличко.

"Хочу подчеркнуть, что правила в городе – одинаковы для всех. Сегодня руководство магазина перешло границу и применило физическую силу к инспектору при исполнении им своих служебных обязанностей. Городская власть настроена навести порядок с парковкой в столице. Особенно в ситуации, когда тротуары полностью заставлены автомобилями, что мешает передвижению пешеходов. И мы ожидаем оперативного расследования полицией инцидента с нападением на инспектора по парковке", – отметил Виталий Кличко.