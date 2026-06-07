Киеве на Гостомельском шоссе столкнулись две машины: одна водительница погибла. Фото
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В Оболонском районе Киева днем 7 июня произошла серьезная авария с участием двух легковушек. В результате столкновения одна женщина погибла на месте, еще одна получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранители. О дорожно-транспортном происшествии сообщили в Главном управлении ГСЧС Киева.
Сообщение о ДТП на Гостомельском шоссе поступило 7 июня в 12:39. На месте выяснилось, что столкнулись автомобили Mazda и Ford Fiesta.
В результате аварии погибла водитель Ford Fiesta. Из-за значительных повреждений транспортного средства спасатели с помощью гидравлического и электроинструмента деблокировали ее тело из салона автомобиля.
Также чрезвычайники деблокировали пассажирку Ford Fiesta, которая получила травмы. После этого пострадавшую передали медикам для дальнейшей госпитализации.
В то же время водительницу Mazda осмотрели врачи на месте происшествия. От госпитализации женщина отказалась.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Оболони в Киеве утром в воскресенье, 7 июня, произошло серьезное ДТП. Легковое авто на большой скорости вылетело с дороги на тротуар, авария случилась рядом с остановкой общественного транспорта и детской площадкой: без жертв обошлось чудом.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!