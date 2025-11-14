'Ежедневно дарила заботу, внимание и любовь детям': в результате ракетного обстрела Киева погибла воспитательница детсада. Фото

В Киеве в результате комбинированного российского удара по городу 14 ноября погибли шесть человек, еще 36 пострадали. Среди погибших – воспитательница дошкольного структурного подразделения лицея "Доминанта" Светлана Ващенко.

Об этом сообщили ее коллеги. В образовательном учреждении выразили соболезнования родным погибшей и поделились воспоминаниями о ней.

Воспоминания коллег

"Светлана Анатольевна была преданной своей профессии педагогом, добрым и отзывчивым человеком, который ежедневно дарил заботу, внимание и любовь детям. Ее улыбка, доброе слово и безграничная ответственность за воспитанников навсегда останутся в памяти коллег, учеников и родителей", – отметили в лицее.

"Ее добро и любовь к детям будут жить в сердцах всего нашего лицейского центра", – добавили педагоги, выражая искренние соболезнования родным и близким Светланы Анатольевны.

OBOZ.UA также выражает искренние соболезнования родным и близким воспитательницы, как и всем другим семьям Украины, которые понесли потери из-за российской агрессии.

Удар по столице

Страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание в жилые и административные здания, пожары возникли в нескольких районах, есть десятки раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева во время комбинированной атаки российский дрон попал в пятиэтажный дом. В результате обстрела сгорело несколько квартир, а в стене здания образовалась дыра.

Всего в результате террористического обстрела в разных районах столицы были зафиксированы повреждения и возникли пожары. Но больше всего разрушений претерпел многоэтажный дом в Деснянском районе.

