Есть повреждения: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь на 14 января Россия атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако из-за падения обломков сбитых объектов есть повреждения.

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Об этом сообщил в.и.о начальника Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная беспокойная ночь для Киевщины. Враг снова атаковал БпЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – рассказал чиновник.

Он добавил, что в результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждена крыша частного дома. Также фиксируются падение сбитых целей вне населенных пунктов на открытых участках местности.

Оперативные службы продолжают работу по выявлению последствий ночной атаки противника.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 января защитники неба Украины отразили очередную российскую атаку, уничтожив 58 ударных дронов. Остальные тоже не достигли заданных врагом целей, в то же время обломки и сбитые БПЛА нанесли ущерб в разных регионах.

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