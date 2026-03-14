ДТП под Киевом: в аварии с экологом Борейко погиб офицер Сил обороны Шаповалов

На Киевщине от полученных в ДТП погиб военный из Броваров, участник АТО, офицер Алексей Шаповалов. Смертельная авария, которая также унесла жизнь известного эколога Владимира Борейко, произошла в Обуховском районе 12 марта.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"К сожалению, имеем трагические новости. Вчера пришло известие о трагической гибели в ДТП Алексея Шаповалова... Искренне соболезнуем семье и всему ветеранскому сообществу нашей общины", – сообщил Сапожко.

Он добавил, что Алексей – офицер, участник боевых действий, защитник Броваров с 24 февраля 2022 года, командир 3 взвода 1 роты 136 Об ТРО, а также участник АТО. Он погиб 12 марта вместе со своим другом, известным украинским экологом Владимиром Борейко.

В четверг, 12 марта, в результате ДТП в Обуховском районе Киевской области на 67 году жизни погиб известный украинский эколог Владимир Борейко. По предварительной информации, автомобиль, в котором он ехал, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

