Даже не оказали помощи: пострадавший в ДТП с блогершей в Киеве курьер раскрыл детали ЧП

Курьер на моноколесе, которого в Киеве сбил Porshe, получил травму руки. Он до сих пор находится в шоковом состоянии.

Об этом сообщило ТСН. От более серьезных травм киевлянина спасла экипировка (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Потерпевшего зовут Андрей. По его словам, в тот вечер он уже возвращался домой после работы. На дорогу мужчина выехал из-за того, что в нескольких сотнях метрах от места аварии закончилась пешеходная дорожка.

"Я стараюсь себя максимально выделить, у меня есть рюкзак, который виден, фара. Я полностью в экипировке... На большой скорости был сбит, но мне повезло, что мне все пришлось на локоть", – уточнил Андрей.

Видео дня

Он добавил, что после ДТП автомобиль Porshe проехал еще около 300 метров и только потом остановился. Водитель и пассажиры элитной машины подошли к нему, спросили о его самочувствии и предложили оплатить поломанное моноколесо.

"Взяли карту, пообещали сбросить (деньги – Ред.) и уехали – не заплатили. Они просто воспользовались моим шоковым состоянием и исчезли", – подчеркнул Андрей.

Он уточнил, что из-за шокового состояния не вызвал на место аварии правоохранителей. Уже дома увидел опубликованное видео, где его сбивает машина.

В ТСН отметили, что якобы за рулем Porshe был парень 20-летней блогерши Марии Семеновой, ранее известной под ником "ttiisshhiinnaa", которая сидела на пассажирском месте и опубликовала видео.

Напомним, в Киеве известная столичная блогерша Мария Семенова ("Тишина") попала в очередной скандал. Автомобиль Porshe, в котором она ехала с друзьями, сбил курьера на моноколесе.

Семенова в своем Instagram заявила, что мужчина не получил травм. Ему заплатили деньги за поврежденное моноколесо, претензий у него нет.

1 июня 2021 года блогерша вместе с компанией устроила разгром в номере отеля на улице Богдана Хмельницкого, 31/27. Их задержала полиция.

Отметим, на данный момент она зарегистрирована в Instagram под ником "tishinafiness". Ее бывший аккаунт "ttiisshhiinnaa" в этой соцсети был заблокирован.

На видео присутствует нецензурная лексика!

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