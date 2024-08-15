Даже не испугались: опубликовано видео "взрыва гранаты" в кафе Киева

В киевском кафе "Зигзаг" в среду, 14 августа, сработало пиротехническое средство, а не учебная граната, как сообщалось сначала. Работники и посетители заведения, судя по опубликованному видео, даже не испугались.

Видео дня

К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили на странице заведения в социальной сети Facebook.

"Друзья, мы разобрались, что произошло в кафе. Да, действительно, у нас на баре была оставлена гостем "игрушка-сувенир" в виде гранаты. Это не обучающая граната, как было сообщено многими медиа, а, по словам полиции, пиротехническое средство", – говорится в сообщении.

Как рассказали в заведении, один из гостей попросил посмотреть "гранату" и бармен передал пиротехническое средство, "не осознавая риска".

"Конечно, если бы мы знали, что это не сувенир, мы ни в коем случае не оставили бы его в кафе. Безопасность гостей и нашей команды очень важны для нас. Это очень серьезный урок. Выводы уже сделаны, а решения будут приняты в самое короткое время". К счастью, никто из гостей и команды не пострадал. С самого начала все мы, кто был в кафе, сотрудничали с полицией и журналистами", – резюмировали в кафе.

Следует добавить, что на опубликованном заведением видео можно увидеть момент срабатывания пиротехники. Судя по всему, никто не испугался этого – один из работников кафе, стоявший спиной к клиенту с "гранатой", даже не вернулся, чтобы посмотреть, что произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве раздался взрыв в одном из кафе на улице Рейтарской. Событие произошло вечером в среду, 14 августа.

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