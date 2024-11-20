'Был преданным другом Украины': в Киеве в ДТП погиб преподаватель такмеда из США Майк Меоли. Фото

В Киеве в дорожно-транспортное происшествие попал преподаватель тактической медицины из США Майк Меоли. К сожалению, полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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Благодаря его вкладу сегодня в Украине функционирует сеть авторизованных NAEMT тренинговых центров. Об этом сообщает Telegram-канал PULSE.

Бывший морпех ВМС США Майк Меоли был преданным другом Украины и настоящим фанатом тактической медицины. Благодаря его вкладу как аффилированному преподавателю в Украине функционирует сеть тренинговых центров, авторизованных NAEMT (Национальная ассоциация экстренных медицинских техников).

Майк Меоли мечтал развивать тактическую медицину, внедрять лучшие практики в поле боя и в учебе. Он любил делится своим опытом с украинскими коллегами.

"Особый вклад Майка заключался в том, что он являлся адвокатом внутреннего украинского развития. В то время, когда некоторые западные эксперты утверждали, что украинцы нуждаются в постоянном внешнем контроле, Майк твердо верил: лучшая тактическая медицина сегодня создается именно в Украине. Он отмечал, что мы способны самостоятельно учить себя и передавать наш опыт другим", – говорится в сообщении.

Напомним, в Черкасской области к 2,8 года лишения свободы осудили женщину, которая допускала к управлению транспортным средством своего несовершеннолетнего сына. Одна из поездок 17-летнего парня окончилась смертью на дороге девятилетнего ребенка.

Ранее сообщалось, что в городе Кременчуг Полтавской области утром 13 ноября произошло ДТП. На нерегулируемом переходе скорая сбила 13-летнего мальчика на самокате. Ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован в городскую детскую больницу.

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