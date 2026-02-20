Более 200 ДТП с пострадавшими и погибшими: статистика аварийности в Киеве и области за январь

Первый месяц 2026 года не стал исключением в страшной статистике ДТП с пострадавшими, которые фиксировали в столице и Киевской области. В течение января в регионе произошло более 200 таких аварий, жертвами которых были почти 20 человек. Этих столкновений, принимая во внимание сложные погодные условия, можно было бы избежать, если соблюдать правила дорожного движения, в частности, не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Где фиксируют больше всего ДТП

В начале года Киевская область заняла четвертое место в страшном рейтинге по количеству ДТП в Украине (на первом – Днепропетровская, 142). На Киевщине произошло 107 столкновений, которые привели к травмированию 140 человек, и унесли жизни 13 граждан. Киев оказался на пятом месте – в течение января 2026 года здесь произошло 100 аварий, в которых 4 человека погибли, а пострадали – 145.

Стоит добавить, что меньше всего ДТП в течение этого периода было зафиксировано в Черновицкой области – 25 (погибло 6 человек, травмировано – 23).

Страдают дети и пешеходы

Отметим, что нарушения ПДД приводят и к травмированию среди несовершеннолетних украинцев. Так, в течение первого месяца 2026 года на дорогах столицы произошло 6 ДТП, в которых пострадали 7 детей. На Киевщине зафиксировали 13 аварий, после которых медицинская помощь понадобилась 13 несовершеннолетним жителям области. К счастью, погибших в этот период не зафиксировано.

Безответственность на дорогах является причиной травмирования не только водителей и их пассажиров, но и обычных пешеходов. Так, в столице в течение января зафиксировано 48 ДТП, в результате которых один человек погиб, а еще 47 – были травмированы. В Киевской области произошли 32 аварии, которые унесли жизни 7 человек, а еще 27 – пострадали.

Самые громкие аварии января

В Оболонском районе Киева в среду, 7 января, сильный гололед стал причиной масштабного ДТП с участием 13 автомобилей. В результате столкновения машин движение транспорта затруднено, возникла пробка.

На опубликованных правоохранителями и соцсетями фото и видео можно было увидеть последствия массового ДТП. Дорога на месте аварии буквально была усыпана частями поврежденного автотранспорта.

В Бучанском районе Киевской области 26 января произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения пострадал пассажир последнего авто.

Тогда спасатели провели работу по деблокации пострадавшего – мужчину 1995 года рождения с переломами нижних конечностей и закрытой черепно-мозговой травмой достали из искореженной машины и передали врачам для дальнейшей госпитализации.

В Броварском районе Киевской области 30 января автомобиль Lexus столкнулся с грузовиком. В ДТП пострадал водитель первого авто – он получил телесные повреждения и был госпитализирован.

На опубликованных правоохранителями фото с места ДТП можно увидеть, что в результате ДТП легковушку буквально разорвало на части.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют усилить ответственность за нарушение ПДД (правил дорожного движения), в частности за превышение скорости. Среди прочего предлагается отменить норму о разрешенном превышении менее чем на 20 км/ч, а максимальный штраф повысить до 3 400 грн.

