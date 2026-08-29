"Апокалиптическая картина": появились жуткие фото последствий нападения РФ на Киевскую область, унесшего десятки жизней

В результате взрывов в селе Мила Киевской области, вызванных атакой страны-агрессора РФ, местность вокруг напоминает апокалиптическую картину. Здесь не осталось уцелевших зданий, а дороги и улицы засыпаны обломками и пеплом.

Видео дня

Соответствующие снимки на своей странице в социальной сети Instagram опубликовали фотографы Константин и Влада Либеровы. На месте продолжают работать все экстренные службы.

Что известно

"Ужасающие последствия атаки на Киев и Киевскую область. Атака, которая продолжается уже третьи сутки почти без перерывов. Россия продолжает уничтожать украинский бизнес. Черный дым, окутавший город, — это последствия удара по складу шин и дисков. Но особую боль вызывает атака на Бучанский район, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Страшная, апокалиптическая картина", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

На опубликованных кадрах можно увидеть последствия террористической атаки РФ. На месте взрыва боеприпасов не осталось целых зданий — улицы и дорога завалены обломками. Спасатели работают в тяжелых условиях, а дым от пожара виден издалека.

Впоследствии глава КОВА сообщил, что 30 августа в Киевской области объявлен День траура по жертвам российской атаки 28 августа. В знак скорби и памяти на территории региона будут приспущены Государственные Флаги Украины. Проведение развлекательных заведений будет ограничено.

В ГСЧС сообщили, что с самого утра пожарные работают на местах вражеских обстрелов. После ночной атаки враг нанес повторный удар, в результате которого возникли пожары на логистических объектах.

В настоящее время спасатели задействованы на нескольких локациях и ликвидируют масштабные пожары.

Что предшествовало

В селе Мила Киевской области в пятницу, 28 августа, в результате российской атаки произошел взрыв боеприпасов, которые находились рядом с домами. По данному факту служебной халатности, повлекшей гибель людей, возбуждено уголовное дело.

Как писал OBOZ.UA, в результате российской атаки в Бориспольском районе Киевской области в субботу, 29 августа, погибла 14-летняя девочка. Также есть пострадавшие, повреждены гражданские объекты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!