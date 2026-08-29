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"Апокалиптическая картина": появились жуткие фото последствий нападения РФ на Киевскую область, унесшего десятки жизней

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
6 минут
1,3 т.
Ужасная, апокалиптическая картина
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В результате взрывов в селе Мила Киевской области, вызванных атакой страны-агрессора РФ, местность вокруг напоминает апокалиптическую картину. Здесь не осталось уцелевших зданий, а дороги и улицы засыпаны обломками и пеплом.

Соответствующие снимки на своей странице в социальной сети Instagram опубликовали фотографы Константин и Влада Либеровы. На месте продолжают работать все экстренные службы.

Что известно

"Ужасающие последствия атаки на Киев и Киевскую область. Атака, которая продолжается уже третьи сутки почти без перерывов. Россия продолжает уничтожать украинский бизнес. Черный дым, окутавший город, — это последствия удара по складу шин и дисков. Но особую боль вызывает атака на Бучанский район, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Страшная, апокалиптическая картина", – говорится в сообщении.

Последствия детонации боеприпасов вблизи села Мила.
Последствия детонации боеприпасов вблизи села Мила.
Последствия детонации боеприпасов вблизи села Мила.
Последствия детонации боеприпасов вблизи села Мила.
Страшная, апокалиптическая картина.
Страшная, апокалиптическая картина.
Страшная, апокалиптическая картина.
Страшная, апокалиптическая картина.
Страшная, апокалиптическая картина.

На опубликованных кадрах можно увидеть последствия террористической атаки РФ. На месте взрыва боеприпасов не осталось целых зданий — улицы и дорога завалены обломками. Спасатели работают в тяжелых условиях, а дым от пожара виден издалека.

Ужасная, апокалиптическая картина.
Последствия вражеского удара по складу шин и дисков.
Последствия вражеского удара по складу шин и дисков.
Последствия вражеского удара по складу шин и дисков.
Дым от пожара виден издалека.
Дым от пожара виден издалека.
Дым от пожара виден издалека.
Дым от пожара виден издалека.

Впоследствии глава КОВА сообщил, что 30 августа в Киевской области объявлен День траура по жертвам российской атаки 28 августа. В знак скорби и памяти на территории региона будут приспущены Государственные Флаги Украины. Проведение развлекательных заведений будет ограничено.

30 августа в Киевской области объявлен День траура.

В ГСЧС сообщили, что с самого утра пожарные работают на местах вражеских обстрелов. После ночной атаки враг нанес повторный удар, в результате которого возникли пожары на логистических объектах.

Спасатели ликвидируют последствия повторной российской атаки.
Спасатели ликвидируют последствия повторной российской атаки.
Спасатели ликвидируют последствия повторной российской атаки.
Спасатели ликвидируют последствия повторной российской атаки.
Спасатели ликвидируют последствия повторной российской атаки.
Спасатели ликвидируют последствия повторной российской атаки.
Спасатели устраняют последствия повторной российской атаки.
Спасатели ликвидируют последствия повторной российской атаки.
Спасатели ликвидируют последствия повторной российской атаки.

В настоящее время спасатели задействованы на нескольких локациях и ликвидируют масштабные пожары.

Что предшествовало

В селе Мила Киевской области в пятницу, 28 августа, в результате российской атаки произошел взрыв боеприпасов, которые находились рядом с домами. По данному факту служебной халатности, повлекшей гибель людей, возбуждено уголовное дело.

Как писал OBOZ.UA, в результате российской атаки в Бориспольском районе Киевской области в субботу, 29 августа, погибла 14-летняя девочка. Также есть пострадавшие, повреждены гражданские объекты.

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