Проект Подольского моста в Киеве переутвердили: стало известно, что изменится

Киев утвердил проект строительства Подольского моста распоряжением КГГА от 13.10.2021 №2152. Обновленный проект учитывает потребности растущего числа жителей левого берега, в частности, будет построен еще один съезд и заезд на мост с жилого массива Троещина. Также предусмотрено дальнейшее строительство тоннелей Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

"Благодаря изменениям в проект киевляне будут иметь более удобное сообщение мостом. Так, по сравнению с прошлым проектом, теперь в нем предусмотрено строительство еще одного съезда с Подольского мостового перехода на жилой массив Троещина – на ул. Оноре де Бальзака и заезда с этой улицы на мост. Таким образом разговорам о том, будет или не будет съезд на ул. Оноре де Бальзака, документально поставлена точка", – отметил Густелев.

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По словам заместителя председателя КГГА, другой важный аспект – дальнейшее строительство новых участков метротоннелей Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Ведь Подольско-Воскресенский мостовой переход одинаково важен как для автосообщения, так и метросообщения между левым и правым берегами Киева.

"Работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются без выходных. Работают буровые для укрепления элементов искусственных сооружений, ведутся работы по сооружению подпорных стен насыпи, тоннелей метрополитена. Устраиваются инженерные коммуникации, барьерное ограждение, шумозащитные экраны", – проинформировал Александр Густелев.

Он напомнил, что на Подольском мостовом переходе уже построен металлический мост через Гавань от ул. Набережно-Крещатицкая к Рыбацкому полуострову, построен съезд с ул. Набережно-Крещатицкая с соответствующими эстакадами на мост, смонтировано 68 вантов. Мост через реку Днепр уже установили в проектное (постоянное) положение с демонтажем временных опор надводной части, которые поддерживали мост на этапе строительства.

Установлена бетонная монолитная плита эстакадной части мостового перехода в урочище Горбачиха. А новое асфальтобетонное покрытие появилось на участках от ул. Набережно-Крещатицкая к арочному мосту, съезде на ул. Набережно-Рыбальскую и мосту через р. Десенка.

Также в составе строительства мостового перехода обустроены в основных конструкциях и три станции будущей Подольско-Выгуровской линии метрополитена.