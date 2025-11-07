'Продолжаем делать город удобным и доступным для всех': Кличко провел заседание Совета безбарьерности Киева

В пятницу, 7 ноября, состоялось заседание Совета безбарьерности столицы. Его открыл мэр Киева Виталий Кличко.

В ходе заседания обсудили конкретные проекты – в частности, реализацию плана по внедрению безбарьерных маршрутов, результаты мониторинга и оценки степени безбарьерности объектов физического окружения и услуг. Также исследование эффективности столичных коммуникаций по внедрению доступности.

"Столичная власть продолжает делать город удобным и доступным для всех. В Киеве появляются доступные маршруты, обновленные переходы, цифровые сервисы – такие, как Карта доступности. Это не только технические изменения — это шаги к равенству возможностей для всех жителей, – отметил мэр столицы. – По информационной безбарьерности, то Киев за этот год сделал заметный шаг к тому, чтобы городская информация была открытой и одинаково доступной для всех. Недавно по нашему заказу провели исследование по коммуникационной безбарьерности для людей с инвалидностью, людей старшего возраста, родителей с колясками. Опросили более 4000 человек. Из них – половина маломобильные. 40% опрошенных жителей Киева отмечают, что ситуация с физической доступностью в городе улучшилась. Но в то же время примерно столько же людей признались, что не видели безбарьерных маршрутов и не слышали о них. Еще 20% — слышали, но не пользовались ими. Это означает, что мы должны не только создавать доступные пространства, но и эффективнее информировать о них людей. Показывать, как ими пользоваться", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что реализацию маршрутов поручили Департаменту транспортной инфраструктуры и председателям РГА. И от их вовлеченности зависит эффективность этой работы.

"Отдельно опросили работников государственных учреждений. – 90% из них считают, что важнейшим направлением безбарьерности остается физическая доступность. Мы видим, что более 40% киевлян считают имеющиеся пандусы неудобными или ненадлежащим образом приспособленными. Это сигнал для нас – надо контролировать качество", – подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что столица делает шаги по созданию безбарьерности – адаптировали часть станций метро, обновили часть тротуаров (а на новых объектах сразу проектируют и делают их с понижением). Запустили низкопольные автобусы на маршрутах общественного транспорта.

"Но этого недостаточно. Сегодня в Киеве только 12 из 52 станций метро действительно удобны для маломобильных людей. Большинство пешеходных переходов — без пониженных бордюров. На остановках общественного транспорта мамам с колясками или людям на креслах колесных до сих пор сложно зайти в автобус. Хочу, чтобы каждый руководитель района это понял и взял персональную ответственность за качество выполнения работ. Безбарьерность — это норма цивилизованного общества", – подчеркнул Кличко.

Он также рассказал о четких приоритетах, которые ставит столичная власть на следующий год.

"Станцию метро "Вокзальная" адаптировать по принципу универсального дизайна. Это должна быть пилотная станция, где все — от входа до перрона — удобно для людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками. Людей старшего возраста и пассажиров с чемоданами. Подход должен быть комплексным: лифты и подъемники, тактильная навигация, четкое аудио озвучивание, визуальная информация, комфортные переходы, – отметил мэр Киева. – Это также адаптация 10-ти ключевых станций метро – с лифтами, тактильной навигацией и понятной визуализацией. 100 безопасных и удобных пешеходных переходов и остановок. Единая система навигации в транспорте. Чтобы каждый — кто видит, или слышит, или движется медленнее — мог самостоятельно ориентироваться в городе. И главное — к оценке каждого объекта вы должны привлекать людей, которые живут с инвалидностью", – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы поблагодарил каждого, кто приобщается к этой работе – общественным организациям, специалистам, активистам.