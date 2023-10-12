'Приближаем победу': Киев передаст более 2,6 тыс. тонн горюче-смазочных материалов силам обороны, – Кличко

Киев передаст 2 650 тонн горюче-смазочных материалов силам обороны и безопасности Украины.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

По словам мэра Киева, топливо от столицы получат Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Госпогранслужба и ГСЧС.

"Это поможет их подразделениям усилить эффективность боевых и безопасности задач, которые круглосуточно выполняют наши защитники, защищая страну от агрессора. В целом передадим 2 650 тонн горючего. Из них – 650 тонн бензина и 2 000 тонн дизеля", – подчеркнул Кличко.

Глава Киева отметил, что помощь силам обороны и безопасности от столицы будет продолжаться и дальше. Ведь только, поддерживая защитников, приближаем нашу победу.