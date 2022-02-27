При обстреле Киева оккупанты попали в пункт захоронения радиоактивных отходов: первые подробности

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Оккупанты, во время обстрела Киева, попали в пункт захоронения радиоактивных отходов. Речь идет о спецкомбинате "Радон".

Об этом сообщается на Facebook-странице Госинспекции ядерного регулирования Украины. Обстрел был совершен около 1:20 воскресенья, 27 февраля, из зенитного и ракетного вооружения.

В результате автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя, но камерам удалось зафиксировать прилет снарядов.

По предварительным оценкам, угрозы населению нет.

В то же время собеседник в ГСЧС уточнил OBOZREVATEL, что снаряды попали в забор, а здание и емкости целы. Также в норме радиационный фон.

Видео дня

Предприятие "Радон" является главным в Украине по сбору, транспортировке и временном хранении радиоактивных отходов "неядерного" цикла.