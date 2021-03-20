Ее фотографии переполняли иллюстрированные журналы. О ней написаны книги, невероятное множество статей. На театральных сценах ставились пьесы, основанные на фактах из ее жизни. Знаменитый поэт Игорь Северянин посвятил ей сонет...

Вот уже сто лет Мария Николаевна Тарновская входит в число наиболее знаменитых киевлянок всех времен.

Красавица, дочь киевских аристократов Мария Тарновская – одна из самых опасных и кровожадных криминальных дам дореволюционной Российской империи. Как милая женщина стала монстром и что привело знатную даму на скамью подсудимых?

Родилась Мария Тарновская в 1877 году, как говорится с серебряной ложкой во рту. Ее отец граф Николай О'Рурк был потомком ирландских королей из династии Стюарт. С 17 века предки О'Рурков служили русским государям. Сам Николай О'Рурк был морским офицером, после отставки служил при киевском губернаторе.

С годами Мария превратилась в красивую девушку, у которой было множество поклонников. Графиня О'Рурк – стройная рыжеволосая, с голубыми глазами девица, что называется, кровь с молоком; с юности она привлекала внимание мужчин. Поклонники говорили, что у Тарновской опьяняющие глаза и тициановский цвет волос, что она обаятельная и смелая.

В 18 лет после окончания Института благородных девиц она познакомилась с сыном известного сахарозаводчика и мецената Тарновского. Молодые люди полюбили друг друга.

Однако родители не желали и слышать об этом браке. Граф О'Рурк не считал Тарновских равными себе (хотя их предок был запорожским "войсковым товарищем" еще в XVII веке). А гордый старик Тарновский с высоты своего богатства презирал не слишком состоятельного графа. Это сопротивление только разожгло страсть молодых людей, придав их отношениям романтический оттенок. Весь киевский бомонд сочувствовал им. Но самое главное, что их союзницей оказалась бабушка Васюка - Людмила Тарновская, типичная вольнолюбивая украинка. Она посоветовала внуку устроить "похищение" невесты. И вот в деревенской церкви под Киевом состоялось венчание, на котором присутствовали избранные представители "золотой молодежи". Для них все это было увлекательным приключением.

Поставленные перед фактом и уступившие общественному мнению, отцы молодых благословили брак. Из родительского дома по Лютеранской, 33 Мария перебралась к мужу. Отец жениха выделил молодоженам несколько имений и дом в Киеве. Молодые супруги устраивали шикарные приемы и кутежи, выезды в рестораны и театры.

Василий Тарновский был без ума от своей жены и выполнял любые ее капризы. Любимый десерт Марии Николаевны состоял из клубники в эфире, она колола себе морфин позолоченным шприцем и пила одуряющий абсент – спирт, настоянный на полыни. В 1897 году у них родился сын Василий, а через два года - дочь Татьяна. Казалось бы - живи и радуйся, но доходы старика Тарновскокого сильно упали и Василий вынужден был ограничить расходы. В семье начались скандалы и ссоры. Тарновский начал пить и тогда Мария решила сама заняться поиском средств.

Она влюбила в себя своего шурина (брата Василия) Петра Тарновского, а затем подтолкнула его к самоубийству. Муж Марии получил наследство, принадлежащее брату, а роковая женщина поняла, что может кружить головы мужчинам и использовать их для достижения своих целей. С мужем они отдалились после поездки за границу, где молодая женщина серьезно заболела. Когда она умирала в гостиничном номере, муж веселился на балах. Однажды Мария услышала, как супруг спрашивал врача, когда наконец она умрет. Эти слова так потрясли графиню, что она решила во что бы то ни стало выжить и отомстить мужу!

Вернувшись после выздоровления домой она решила сделать больно мужу и завела себе любовника. Поведение графини было настолько вызывающим, что ее перестали принимать в приличных домах.

Поклонников Мария предпочитала искать среди бретеров. Как будто хотела принудить мужа к смертельной дуэли. Или погибнет, или отправится на каторгу. Тарновскому (человеку добродушному и даже трусоватому) пришлось драться на шпагах с любовником жены Павлом Голенищевым-Кутузовым-Толстым. Впрочем, обошлось царапинами. Потом появился Стефан Боржевский – с ним Тарновская жила в имении, пока муж находился в Киеве. В 1904 году доведенный до отчаяния ревностью Василий ранил поклонника Марии (он вскоре умер), она надеялась, что мужа осудят и она получит развод. Однако, присяжные оправдали супруга. Через год "черная вдова" Мария Тарновская довела до самоубийства Владимира Шталя, перед смертью он застраховал свою жизнь в пользу возлюбленной. А красавица, не долго кручинясь, завела себе очередного любовника. Тарновская потеряла всякий стыд и мужчины в ее жизни стали меняться с калейдоскопической скоростью.

Вскоре последовал развод, дело по которому вел известный адвокат Донат Прилуков. Адвокат имел несчастье влюбиться в роковую женщину и бросил жену и троих детей, украл деньги своих клиетов и увез Тарновскую в Алжир. К сожалению, деньги имеют обыкновение быстро заканчиваться и через несколько месяцев любовники остались на мели и стали думать, как бы пополнить бюджет.

В то же время в Алжире отдыхал вдовец граф Комаровский, который тут же увлекся Марией Николаевной и был готов выполнить любую прихоть чаровницы. По просьбе Тарновской он застраховал свою жизнь в ее пользу на 500 тысяч франков. Тем самым беспечный граф подписал себе смертный приговор.

Убил Комаровского его друг Николай Наумов, с которым он имел неосторожность познакомить Марию. Представив Марию Николаевну родственникам, Комаровский отправился в Венецию, чтобы купить там палаццо, где собирался поселить любимую. Она же задержалась в Орле. Зря графиня времени не теряла. Вскоре Наумов стал очередным и самым преданным сексуальным рабом госпожи Тарновской. Потомственный дворянин, сын пермского губернатора, из старой дворянской семьи, его двоюродный дед – Иван Тургенев. Это элегантный молодой человек 24 лет. Он пьет абсент, переводит Бодлера, словом, декадент. Николай Наумов влюбился в Тарновскую немедленно и страстно. Он даже написал поэму в честь графини, где клялся быть ей верным до гроба. Она проделывала над ним разнообразные эксперименты: тушила папиросы об его кожу, заставила наколоть свои инициалы в качестве татуировки, стегала плетью, ездила на нем, как на лошади. А Наумова это приводило в восторг.

Тарновская обольстила юношу, клялась ему в вечной любви, а затем заявила по уши влюбленному мальчишке, что Комаровский преследует и оскорбляет ее. Николай решил защитить честь своей дамы и убить графа. Расчет Тарновской был прост, Наумова арестуют за убийство (она надеялась, что Николай расскажет на суде, что убил из ревности), а она получит по страховке деньги. Когда же убийца узнал, что Мария и Прилуков получили деньги за смерть Комаровского, то сознался, что убийство спровоцировано Тарновской.

На скамье подсудимых оказались Наумов, Прилуков и Тарновская. Судебный процесс проходил весной 1910 года в Венеции. Газетчики окрестили авантюристку "черным ангелом" и осуждали ее сообщников, дескать сваливают вину на несчастную слабую женщину.

Говорили, что из-за её красоты четырнадцать любовников покончили жизнь самоубийством. Когда Тарновскую вели под конвоем, толпа выкрикивала проклятия и бросала розы, а она с полным безразличием проплывала на чёрной гондоле. Карабинеры, сопровождающие графиню, менялись ежедневно, т. к. боялись, что они могут влюбиться в фатальную женщину.

Тарновскую осудили на восемь лет исправительных работ в Венеции на соляных промыслах. Кара могла быть и более суровой, но подсудимых признали виновными не в убийстве, а в покушении на убийство, посчитав, что Комаровский умер в результате неудачного лечения.

Что же касается дальнейшей судьбы Марии Николаевны, то, согласно одной из версий, в нее заочно влюбился некий американский миллионер, и после того как она отбыла наказание, будто бы женился на ней и увез жену в Штаты. По другой — во Франции, в 1921 году, ею увлекся один американский офицер, с которым они вместе отправились в Южную Америку.

Там она прожила всю оставшуюся жизнь и умерла в возрасте семидесяти лет, забытая всеми...

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