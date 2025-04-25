Предлагал подписчикам выбрать вид насилия: в Киеве 14-летний подросток издевался над котёнком. Фото

Правоохранители установили личность подростка, который в соцсетях предлагал своим подписчикам по выбору выбрать какие сами насильственные действия будут совершаться над котёнком. Им оказался житель Киева.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. По этому факту началось расследование.

"Сообщение о причастности парня к насильственным действиям в отношении котенка, появилось 24 апреля в одной из социальных сетей. Так, автор публикации отметила, что киевлянин, имея личный телеграмм-канал, предлагал своим подписчикам по выбору выбрать какие сами насильственные действия будут совершаться с животным", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские оперативно установили нарушителя – им оказался 14-летний житель Киева. Подросток вместе с родителями был приглашен в управление полиции для предоставления объяснений по поводу изложенной публикации.

По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное производство (часть 3 статьи 299 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией животного.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор мужчине, который в Днепровском районе в присутствии ребенка жестоко убил собаку. Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

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