Праздник приближается: в Киеве пошел первый снег. Видео

В воскресенье, 9 ноября, в Киев неожиданно пришла зима. В столице был замечен первый снег.

Видео дня

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах. Пользователи уже шутят под опубликованными видео о том, что "праздник приближается".

Стоит отметить, что накануне синоптики предупреждали, что в столице возможен дождь. Также речь шла о туманах в некоторых регионах Украины.

Кроме того, отмечалось, что после 15 ноября синоптическая картина существенно изменится. Со второй половины ноября возрастает вероятность первых проявлений зимы. Вместе с дождями ожидаются и осадки в виде снега, а также участятся морозы. В ночное и утреннее время на дорогах будет образовываться гололедица, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!