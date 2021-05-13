Правозащитница – о загрязнении реки Лыбидь: важно не довести до экокатастрофы

В Киеве не было введено никаких мер для того, чтобы сохранить памятку природы местного значения – реку Лыбидь, которая окрасилась в желтый цвет из-за сброса неизвестных веществ. Теперь важно не довести ситуацию до экологической катастрофы.

Как рассказала правозащитница, лидер Женского движения Ирина Суслова в Facebook, в 2015 году активисты добились, чтобы столичная власть признала реку Лыбидь зоной экологического бедствия, но, по ее словам, глобально это ничего не изменило.

Кроме того, как отметила Суслова, в 2019 году комиссия Киевского городского совета по вопросам экологической политики согласовала проект ревитализации Лыбеди, однако результат сказали ждать 5-7 лет.

"Никаких масштабных мер по улучшению ситуации осуществлено еще не было. Например, загрязнение водоема тяжелыми металлами, которые способны глубоко проникать в почву. И не стоит кивать на отсутствие ресурсов, ведь с местным бюджетом в Киеве все довольно неплохо. Банально отсутствует желание", – сказано в сообщении.

Она отметила, что естественное русло реки Лыбидь уничтожила человеческая халатность и равнодушие.

"Поэтому сейчас важно хотя бы не довести до экологической катастрофы – среди украинской столицы, в многомиллионном городе. А очень похоже, что все идет к тому", – отметила правозащитница.

Она призвала местные власти как минимум проверять деятельность владельцев и арендаторов участков рядом с рекой.

"Если хозяйственная деятельность балансодержателя привела к загрязнению и стала причиной экологического бедствия, такого владельца надо привлечь к ответственности! Через суд", – отметила Суслова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве река Лыбидь окрасилась в желтый цвет из-за сброса неизвестных веществ.