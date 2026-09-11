Позволит сохранить около 160 деревьев: в Киеве разработали оптимизированный проект строительства теплосети на Теремках

После доработки проектов по строительству тепловой сети для нужд отдельных микрорайонов на Теремках в Голосеевском районе была разработана оптимизированная схема. Работы планируется проводить именно на её основе, что позволит сохранить около 160 деревьев. Удалению же подлежат около десятка насаждений, а еще часть будет лишь обрезана.

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Об этом шла речь во время итоговой встречи с местными общественными активистами.

Директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Науменко представил представителям общественности различные варианты строительства, которые были разработаны и рассмотрены. К их проработке за последний месяц город привлек ученых, экспертов отрасли, в том числе и тех, кого делегировала общественность.

По результатам работы сформированной фокус-группы было предложено внести в порядок реализации существующего проекта те корректировки и замечания, которые не противоречат действующим правовым, строительным, техническим и технологическим нормам, а также соответствующие требованиям к строительству источников резервного питания. Дальнейшая их проработка командой города позволила сформировать комплекс технических решений и конфигураций, чтобы сохранить более 160 деревьев.

В ходе встречи эксперты также подчеркнули, что полноценной и реалистичной в выполнении альтернативы действующему проекту не существует, учитывая очень сжатые сроки подготовки к зиме.