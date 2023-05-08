Повреждены авто и жилой дом: в результате падения обломков дронов в Киеве пострадали пять человек

В ночь на 8 мая российская террористическая армия атаковала Киев ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed-131/136. В результате падения обломков БПЛА в столице зафиксированы повреждения.

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Также среди мирных жителей есть раненные. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В Святошинском районе Киева из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще одно транспортное средство горело. Кроме того, зафиксировано падение обломков на жилой дом. В результате повреждены окна и фасады.

Также в Киеве зафиксировано падение обломков на проезжую часть. Всего в результате ночной атаки дронами в столице 5 человек получили ранения. Им оказывается медицинская помощь.

В Соломенском районе Киева поврежден резервуар объемом 5 тонн с утечкой дизельного топлива. Возгорания не зафиксировано. Также в этом районе на стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей.

Из-за обломков, вероятно, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован.

Напомним, защитники неба отбили еще одну воздушную атаку РФ, которую та устроила по Украине в ночь с 7 на 8 мая. Силы противовоздушной обороны уничтожили все 35 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 иранского производства. Примечательно, что все эти БПЛА враг запускал в сторону украинской столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, силы противовоздушной обороны впервые с начала войны и первыми в мире сбили баллистическую ракету "Кинжал". Цель, которую запустили по нашей стране российские войска, защитники обезвредили с ЗРК Patriot, который никогда еще не работал с подобными.

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