После утренних ракетных обстрелов тепло- и водоснабжение в Киеве происходит в штатном режиме, – Кличко

После утренних российских ракетных обстрелов тепло- и водоснабжение в столице происходит в штатном режиме. Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения и тепла там, где оно зависит от подачи электричества.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал в эфире телеканала "Киев".

"Тепло- и водоснабжение в столице проходит в штатном режиме. Что касается энергоснабжения – , как только объявили тревогу, энергетики начали выключать свет превентивно в некоторых районах, чтобы избежать аварийных ситуаций. Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения и тепла, где это зависит от подачи электричества. Сейчас в столице действуют экстренные отключения света, примерно, на том же уровне, что и за прошедшие сутки", – сказал Кличко.

Что касается российской атаки, то мэр Киева напомнил, что ночью была атака дронов-"шахедов". По информации сил ПВО, в Киев шли 24 "шахеда". Часть была сбита на подлете, 15 – под Киевом и над Киевом. Утром же враг массированно ударил по Украине ракетами. Подавляющее большинство из них сбили силы ПВО.

"Но в столице попадание российской ракеты в нежилую гражданскую застройку в Голосеевском районе – в пункт приема металлолома. В результате удара один человек – мужчина – погиб, двое ранены. Пострадавшие госпитализированы медиками. В Днепровском районе, где жители слышали взрыв, – работало ПВО", - отметил Виталий Кличко.