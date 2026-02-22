Популярное заведение в Киеве попало в скандал из-за российской вечеринки: все подробности

Вечер 21 февраля, в одном из французских ресторанов Киева, закончился скандалом из-за русской музыки. Впоследствии администрация заведения заявила, что музыку включили гости на частном мероприятии, поэтому официанты не имели права вмешиваться.

Об инциденте в Threads рассказала пользовательница, которая в тот вечер посетила ресторан Frou Frou. Посетительница отметила, что вместе с подругами услышали русскую музыку, которая звучала из одного из залов ресторана.

По ее словам, русские песни гости включали самостоятельно, а персонал заведения сначала не обращал внимания на репертуар. Когда женщины решили вмешаться, другие посетители заведения ответили, что это "закрытая вечеринка". После этого между гостями возникла ссора.

Впоследствии, менеджер заведения заявила женщине, что не знала о ситуации.

Ответ заведения

В ресторане Frou Frou подтвердили, что в тот вечер в заведении проходило частное мероприятие с DJ. Также говорится о том, что российские треки гости включили самостоятельно, однако после замечаний от администрации их выключили.

"Это было частное мероприятие с DJ и в один момент вечера гости самостоятельно включили русскую музыку. Официант не может самостоятельно принимать решения и делать замечания гостям. Когда информация была передана администратору заведения – гостей попросили выключить музыку. Это и есть официальная позиция команды ресторана – мы работаем исключительно в рамках действующего законодательства Украины", – отметили представители заведения.

Кроме того, после инцидента в ресторане вводят дополнительную практику: при организации банкетов гости будут подписывать согласие с запретом использования русской музыки.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Верховина Ивано-Франковской области пьяный местный житель устроил погром в пабе Magic Bar. Он разозлился из-за того, что сотрудники отказались включать русскоязычную музыку.

Также напомним,французский волонтер Николя Амбер, который выучил украинский язык и живет в нашей стране, был разочарован из-за русского языка в Киеве. У мужчины возник конфликт с телеканалом "Прямой", потому что оператор обращался к нему на языке страны-агрессора, а продюсер оправдывал работника.

