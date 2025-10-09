Помощь армии и семьям павших Героев: Кличко анонсировал важные решения Киевсовета

В четверг, 9 октября, Киевсовет намерен увеличить помощь военным. В частности, выделить и распределить почти 4 млрд грн, которые предусмотрели на программу "Защитник Киева" на прошлой сессии.

Видео дня

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

"Также планируем внести изменения в программу "Поддержка киевлян-защитников и защитниц" – увеличить расходы на выплаты семьям погибших защитников, пропавших без вести, а также семьям тех, кто находится в плену", – написал Кличко.

Мэр столицы, отметил, что количество таких семей увеличилось по сравнению с началом года. Поэтому расходы в проекте решения предложено увеличить на 210 млн грн.

"В этой сумме также предусмотрены средства на компенсацию приобретения автомобиля участникам боевых действий. На переобустройство жилья для наших ветеранов, которые получили ранения и передвигаются на кресле колесном. А также – на компенсацию за протезирование глаза и слухопротезирование", – отметил Кличко.

Глава Киева отметил, что предложения были согласованы с ветеранским сообществом.