Помогают "Укрзалізниця" и регионы: в Киеве начали работу дополнительные бригады для восстановления тепла и света

В Киеве продолжаются работы по возвращению тепла и ремонты энергооборудования; ситуация в энергетике по состоянию на 17 января оставалась сложной. Правительство привлекло дополнительные бригады тепловиков и энергетиков, а также пытается убрать все бюрократические преграды, чтобы как можно быстрее решить проблемные моменты.

Об этом вечером в субботу сообщил в Telegram первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. "Максимально быстрое восстановление энергоснабжения и усиление защиты объектов критической инфраструктуры от российских атак – наивысший приоритет", – заверил чиновник.

17 января состоялось очередное заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области. "Проанализировали результаты проведенных работ и согласовали план дальнейших шагов для усиления устойчивости энергосистемы", – рассказал Шмыгаль.

Теплоснабжение

На 18:45 субботы продолжались работы по возвращению тепла в Киеве в около 100 домов. При необходимости их, а также критические объекты, будут запитывать генераторами. Столица в ближайшее время получит еще более 60 генераторов.

Глава Минэнерго поручил городу отработать с АО "Укрзалізниця" и Минвосстановления увеличение количества тепловых ремонтных бригад. "Укрзалізниця" направит на помощь минимум 30 бригад тепловиков и предоставит экспертную помощь для скорейшего восстановления тепла в домах. Еще 20 бригад направят другие регионы.

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба сообщил о количестве когенерационных установок, которые на тот момент находились в пути в Киев. "Поставил задачу убрать все бюрократические преграды для их быстрого запуска в работу", – заявил Шмыгаль.

Электроснабжение

Политик признал, что "ситуация продолжает оставаться сложной". Однако энергетики – в том числе и дополнительные бригады, которые приехали из других регионов, – работают 24/7.

"Поручил энергетическим компаниям продолжить увеличение бригад", – сообщил министр.

"Наша цель – мгновенная координация и реагирование. Не недели, не дни, а считанные часы", – подытожил он.

– В Украине отключения электроснабжения в воскресенье, 18 января, будут применяться во всех областях. Речь идет как о графиках почасовых отключений для бытовых потребителей, так и о графиках ограничения мощности для промышленных потребителей.

– Денис Шмыгаль заявлял, что в нашей стране не осталось ни одной электростанции, которую бы хотя бы раз не атаковала Россия.

