Литвин подал кандидатуру на выборы ректора КНУ. Документ

Экс-спикер Верховной Рады, глава Администрации президента Украины времен Леонида Кучмы Владимир Литвин стал кандидатом в ректоры Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Об этом на своей странице в Facebook во вторник, 9 марта, сообщил директор Дома-музея Тараса Шевченко в Киеве Мирон Гордийчук. Он показал копию указа Министерства образования и науки о выборах ректора, где среди претендентов на должность указан Литвин.

Всего в университетских выборах будут участвовать шесть кандидатов.

Как напомнил Гордийчук, Литвин голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года (пакет законопроектов, по большей части направленных против Революции Достоинства).

Кроме того, он известный по обвинению в причастности к делу об убийстве Георгия Гонгадзе и "кассетному скандалу". Так, на записях майора Николая Мельниченко голос, похожий на голос бывшего спикера ВР, предлагал затребовать дело по Гонгадзе и вывезти журналиста "в Чечню". По словам осужденного экс-генерала МВД Алексея Пукача, он причастен к убийству журналиста.

Добавим, Литвин является доктором исторических наук и членом Национальной академии наук Украины. Несколько раз был объектом обвинений в научном и публицистическом плагиате.

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