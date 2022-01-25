Виталий Кличко обсудил с Кристиной Квин готовность Киева к возможному вторжению России в Украину

Во вторник, 25 января, мэр Киева Виталий Кличко встретился с Временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Они обсудили ситуацию в столице и Украине на фоне возможной дальнейшей агрессии России и подготовку сил самообороны.

Об этом мэр Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился сегодня с Временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Поблагодарил госпожу Квин за политическую поддержку Соединенными Штатами независимости и территориальной целостности Украины. Она заверила, что США поддерживают стремление украинцев отстаивать свою свободу и демократический путь развития своего государства, – написал Кличко.

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В ходе встречи Виталий Кличко и Кристина Квин обсудили готовность Киева к возможному обострению ситуации в связи с вероятностью дальнейшей агрессии России, подготовкой сил самообороны столицы.

"Обратился к Временной поверенной и помощи экспертов в сфере организации эффективной системы местной самообороны. Госпожа Кристина Квин отметила, что от стабильной и спокойной ситуации в столице зависит ситуация и во всех регионах страны. И подчеркнула, что Администрация США поддерживает развитие и укрепление местного самоуправления в Украине как основу демократии в государстве. Также мы едины во мнении, что сегодня для всех ветвей власти и всех политических сил – время объединения усилий для защиты Украины. Ссоры и политическое айкидо в стране только дестабилизируют ситуацию, которой может воспользоваться враг. А он у нас один – . Это – российский агрессор, – подчеркнул Виталий Кличко.