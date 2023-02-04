В ПА НАТО хотят видеть Украину полноправным членом Альянса и работают над этим: Кличко провел встречу с делегацией из Брюсселя

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с делегацией Парламентской Ассамблеи НАТО. Киев посетили президент Парламентской Ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлям, генеральный секретарь Ассамблеи Руксандра Попа и директор комитета по демократии и безопасности Натан Грайсон.

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Как отметила президент ПА НАТО Жоэль Гаррио-Майлям, в Ассамблее хотели бы, чтобы Украина стала полноправным членом Альянса, и сейчас работают над этим.

Кличко подчеркнул, что важно, чтобы Украина продолжала реформы и преобразования даже в условиях военного положения и вышла из войны новой страной – сильной и современной. От этого будет зависеть успех послевоенного восстановления и темп продвижения к членству в ЕС и НАТО, которое поддерживает абсолютное большинство украинцев.

"Я всегда последовательно выступал за членство Украины в НАТО. Сегодня идет дискуссия по гарантиям безопасности для Украины. Я убежден, что наиболее надежной гарантией безопасности для Украины является ее вступление в НАТО, – подчеркнул мэр столицы. – Вместе с тем, война показала, что ВСУ является одной из наиболее боеспособных армий мира. Вступление Украины в НАТО существенно увеличит реальные военные возможности Альянса. Украинцы ожидают, что следующий саммит НАТО в Вильнюсе (летом 2023 года) примет важные решения для будущего членства Украины в этой организации", – отметил Кличко и добавил, что без участия Украины невозможно решать ключевые проблемы европейской и трансатлантической безопасности.

"Это наша обязанность – промотировать поддержку Украины и обеспечить единство вокруг вашей страны. Мы бы хотели, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО, и мы работаем над этим. И будем пытаться ускорить процесс поддержки Украины", – отметила президент Парламентской Ассамблеи НАТО Гаррио-Майлем.

По ее словам, в ПА НАТО увлекаются силой духа украинского народа и стараются делать как можно больше ради помощи Украине. Также руководство Ассамблеи интересовалось, какая конкретная помощь нужна Киеву и Украине, а также достаточно ли в столице генераторов и бомбоубежищ и как Киеву удается обеспечивать жизнедеятельность города в нынешних условиях.

"Наша самая большая ошибка, что мы когда-то выбрали позицию нейтралитета. Ведь наше будущее – коллективная защита. И без помощи НАТО, США и европейских партнеров нам будет сложно победить", – добавил Кличко и подчеркнул, что сегодня Украине крайне необходимы современные системы ПВО и тяжелое вооружение.