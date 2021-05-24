Заместитель Кличко заявил, что в Киеве за 10 дней провели больше обысков, чем за 2020 год

За 10 дней мая 2021 года в столице проведено более обысков, чем 2020 года в целом.

Об этом заявил 24 мая заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в ходе пресс-конференции. Его слова передает пресс-служба на сайте Киевского горсовета.

"Мы видим, что интенсивность следственных действий и проверок растет с 2019 года систематически. В то же время в погоне за количеством проведенных обысков и следственных действий, 67% заявленных из них не проводились в городских службах. Я считаю, что сегодня эти цифры говорят сами за себя, и если в этом случае мы не видим политической мотивации, то тогда неизвестно еще цифры должны быть, чтобы общество их увидело", – отметил заместитель городского головы.

Например, обыск проведен у заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры, который собственно и написал заявление о совершении уголовного преступления. Что хотели в 7 утра найти следователи у него дома – остается загадкой.

После обыска в Департаменте архитектурно-строительного контроля изъяты документы, что подтверждают систематическую противодействие городом строительству в охранной зоне Киево-Печерской лавры и, к сожалению, бездействие правоохранителей, в которых шесть раз город обращалось за помощью.

"Проанализированы городом процессуальные документы, полученные в течение последних двух недель, свидетельствуют только об одном: к сожалению, мы имеем дело не с противодействием коррупции, а с манипуляциями и системными попытками дискриминации города и местной власти", – подчеркнул Бондаренко.