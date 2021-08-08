В Киеве устроили акцию в поддержку политзаключенных в Беларуси и почтили память Шишова. Фото и видео

В Киеве 8 августа состоялась акция памяти, посвященная найденному повешенным главе Белорусского дома в Украине Виталию Шишову. Также ее участники выразили поддержку политзаключенным в Беларуси.

Об этом пишет "Цензор.Нет". Мероприятие проходило в центре столице на Майдане Незалежности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Организаторы напомнили, что с момента протестов в Беларуси против фальсификации результатов выборов в стране прошел уже год.

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"В этот день они (белорусы) сделали свой выбор и решили бороться за будущее страны", – подчеркнули они.

Также организаторы привели статистику, согласно которой только с 9 по 13 августа 2020 года в Беларуси были задержаны более 7 тысяч человек и еще более 2 тысяч подверглись пыткам.

На акции выступила гражданская жена Шишова Божена Жолудь, которая призвала белорусов помнить о Виталие и об остальных жертвах режима незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Напомним, что 3 августа возле посольства Беларуси проводили акцию, посвященную Шишову. Тогда в ней приняли участие более 200 человек, а Жолудь призвала к свержению власти в ее стране, потому что мирные протесты не дали результата.

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