'Уклонисты преследуют добровольцев': в 'Европейской солидарности' отреагировали на подозрения ДБР депутатам Киевсовета

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете назвали преследование их коллег-военнослужащих ВСУ попыткой ликвидировать местное самоуправление в столице, чтобы передать все полномочия ВГА. Они также пристыдили сотрудников ДБР, которые сами уклоняются от исполнения воинской обязанности, но предъявляют обвинения в уклонении военнослужащим-добровольцам.

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Об этом говорится в заявлении фракции, обнародованном на сайте политической силы.

"Сегодня, к годовщине назначения Татарова и по его указанию, следователи ДБР объявили обвинения депутатам нашей фракции Олегу Левченко и Игорю Хацевичу, которые проходят службу в одной из воинских частей Киева и недавно вернулись из Славянска. Предъявив подозрение этим военнослужащим, ДБР за рамки Закона, да и здравого смысла.

Мы подчеркиваем, речь идет о наших коллегах-добровольцах, которые с первых часов полномасштабной агрессии 24 февраля 2022 года взяли в руки оружие, записались в 206 батальон Территориальной обороны и стали на блокпостах на защите Киева. То есть обвинение касается периода, когда угроза для столицы миновала и эти военнослужащие получили НАКАЗ командира отбыть в распоряжение ВГА Киева. И этот приказ выполнялся, потому что не был отменен до их перевода в другой батальон 29 марта 2023 года.

Примечательно также, что именно ДБР, сотрудники которого за сутки до полномасштабного вторжения сожгли все документы и свалили из Киева в район Лычаковского суда Львова, не видит тех депутатов местных советов и бывших чиновников власти, которые реально ни дня не служили в ВСУ, а обвиняют в "уклонении от военной службы" реальных военнослужащих-добровольцев! Уклоняющие преследуют добровольцев?

Мероприятие, которое избрала прокуратура, откровенно издевательское – арест 60 суток препятствует их службе в армии и делает невозможным выполнение депутатских обязанностей и участие в сессиях Киевсовета. Недаром те, кто проводил следственные действия, задавали вопросы о политической деятельности депутатов, настойчиво и нескрываемо интересовались, например, являются ли они членами "Европейской Солидарности" и не планируют ли они выйти из фракции. 30% вопросов прокурора касались именно депутатской деятельности. Поэтому, по нашему мнению, главная цель власти – руками ДБР парализовать работу местного самоуправления, чтобы затем передать его полномочия ВГА.

Мы решительно протестуем против наступления на децентрализацию, одной из самых успешных реформ в Украине. Те, кто препятствует защите государства, будут обязательно привлечены к ответственности и окажутся на скамье подсудимых", - подчеркнули во фракции "Европейская Солидарность".