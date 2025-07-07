У Кличко обвинили главу КГГА в несвоевременном подписании важных документов: Ткаченко опроверг

В мэрии Киева заявили, что глава военной администрации столицы Тимур Ткаченко до сих пор не подписал почти 60 распоряжений, касающихся критически важных предприятий, поврежденных домов, школ и лиц с инвалидностью. Глава КГВА в ответ инициировал открытую пресс-конференцию по этому поводу.

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Список неподписанных проектов распоряжений КГГА обнародовала на своем официальном сайте. Глава военной администрации Киева ответил мэрии столицы в Telegram-канале.

Так, по данным Киевской городской госадминистрации, нерассмотренными остаются документы по гуманитарной помощи людям с инвалидностью, выделение из резервного фонда средств на обследование поврежденных домов, признание предприятий критически важными, распределения образовательной субвенции для подготовки учреждений к новому учебному году и многие другие важные документы.

"Это значительно усложняет обеспечение жизнедеятельности города, что является угрожающей ситуацией во время военной агрессии врага", – заявили в КГГА.

Также в мэрии напомнили, что в 2015 году было введено электронное согласование распоряжений с четкими сроками. Однако не все документы можно согласовывать онлайн.

"Согласно закону, некоторые оборонные и мобилизационные документы, а также те, которые содержат конфиденциальные данные, должны проходить только бумажное согласование", – отметили в КГГА.

В ответ глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченкоопроверг обвинение и инициировал открытую пресс-конференцию для обсуждения этого вопроса.

"Приглашаю на нее медиа, общественность и всех заинтересованных. В том числе — самого Виталия Владимировича и его подчиненных. Там открыто и прозрачно разберемся, кто и что на самом деле "не подписывает", – заявил Ткаченко в соцсетях.