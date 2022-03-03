Ситуация сложная, но контролируемая, – Кличко

Столица живет в условиях военного положения, ситуация сложная, но контролируемая. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко спустился сегодня на одну из станций столичного метрополитена и пообщался с киевлянами, которые уже несколько дней находятся в укрытии. Выяснил условия, в которых они находятся, их потребности и проверил, как работает критическая инфраструктура города.

"Проехался по городу. Спустился на одну из станций метро, где уже несколько дней в укрытии находятся люди. Пообщался, поинтересовался потребностями, подбодрил. У киевлян настроение — патриотическое и решительное, все благодарят наших воинов и гордятся ими", - написал Кличко.

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Он подчеркнул, что городские власти делают все, чтобы в Киеве работала критическая инфраструктура. А также – готовит город к возможным сложным событиям. В столице установлены блок-посты, ограничительные блоки на улицах для движения транспорта, введен комендантский час.

"Я прошу всех соблюдать ключевые правила безопасности. Это крайне важно! Я убежден, что мы достойно преодолеем этот сложнейший вызов в истории нашего государства", - добавил Кличко.