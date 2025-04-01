Мэр Киева Кличко встретился с и. о. министра иностранных дел Германии Анналеной Бербок

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с и. о. министра иностранных дел Германии Анналеной Бербок, прибывшей с визитом в Украину. За время полномасштабной войны она уже в девятый раз посетила Украину и Киев.

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О встрече с немецкой политикой и страстной сторонницей Украины городской голова столицы рассказал в соцсетях.

"Встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Говорили о критической необходимости поддержки нашего государства. Немцы это понимают. И обещают помогать дальше.

Украина сегодня борется за демократические ценности и безопасность всей Европы. И эти достижения мы должны отстаивать совместно. И совместно давать отпор агрессору, стремления которого не ограничиваются покорением только Украины", – написал Виталий Кличко.