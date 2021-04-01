Марина Порошенко назвала способ разгрузки медсистемы в Киеве

Для разгрузки медицинской системы в Киеве нужно открыть ведомственные больницы, которые будут принимать больных коронавирусом.

Об этом во время брифинга 1 апреля заявила председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения Марина Порошенко, сообщается на сайте партии "Европейская Солидарность".

"Я хочу обратиться в Кабинет министров, Министерство здравоохранения прекратить саботаж и немедленно сделать все необходимое для того, чтобы выделить ведомственные больницы, которые находятся в столице, для помощи больным коронавирус", – сказала Порошенко.

Речь идет о следующих медучреждениях:

Клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами;

Киевская клиническая больница на железнодорожном транспорте № 1;

Киевская клиническая больница на железнодорожном транспорте №2;

Киевская клиническая больница на железнодорожном транспорте №3;

Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины;

Центральный госпиталь военно-медицинского управления СБУ;

Центральный госпиталь МВД Украины;

Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по г.. Киеву";

Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Киевской области";

Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь";

Лечебно-диагностический центр Министерства обороны Украины;

Государственное научное учреждение "Центр инновационных медицинских технологий" НАН Украины.

Она также констатировала, что врачи не получают в полном объеме причитающиеся им 300% доплат, а семьи умерших от коронавируса медиков месяцами безрезультатно обивают пороги чиновников ради страховых выплат.

"Местная власть с муниципального фонда выделяет доплату в размере 5000 грн для врачей, 4000 грн для среднего медицинского персонала и 2000 грн – младшего медицинского персонала. Но при этом мы видим абсолютное невыполнение со стороны государства своих обещаний по постирать 300 процентов к заработной плате врачей и медицинского персонала, которые лечат больных коронавирус. Также только 10 процентов семей погибших медицинских работников от коронавируса получили компенсацию за то, что действительно заболели при выполнении своих профессиональных обязанностей", – заметила Марина Порошенко.

Она напомнила о том, что столица готова закупить вакцину от коронавируса и даже выделила на это 140 млн гривен.

"Невозможно сегодня закупить направлению от производителя местной власти вакцину. Поэтому я как лидер фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете, как председатель Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики требую немедленно рассмотреть возможность предоставления квоты местным властям для того, чтобы они могли не ждать, а уже сегодня выходить на производителя и закупать непосредственно вакцины для того, чтобы спасать населения Украины", – сказала Порошенко.

По ее словам, необходимо также закупить лицензию на производство вакцины против коронавируса в Украине. "Я уверена, что наши лаборатории, наша медицинская отрасль готова такую вакцину производить, и мы сможем хотя бы таким образом обеспечить массовое вакцинирование, для того, чтобы спасти жизнь и здоровье людей", – резюмировала Марина Порошенко.