Депутата поселкового совета под Киевом ударили в голову за съемку: женщину госпитализировали. Видео

В Киевской области на закрытии сессии поселкового совете Коцюбинского во время потасовки депутат от партии "Удар" Елена Сокотюк получила удар по голове. Обвиняют в этом ее коллегу – депутата от партии "Новые лица" Александра Хвостенко.

В Facebook-аккаунте "Удара" 27 мая сообщалось, что женщина характеризует свое состояние как плохое. Ее госпитализировали (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что Хвостенко якобы не понравилось, что Сокотюк снимала на видео потасовку между депутатами "Новых лиц" и местным активистом, который "ставил им неудобные вопросы".

"Елена Сокотюк громко заявила о том, что видит и фиксирует противоправные действия. После этого Хвостенко выбил у нее телефон из рук и ударил", – рассказали в политсиле.

Они осудили действия депутата и заявили, что он должен понести ответственность за свой поступок.

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