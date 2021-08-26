Кличко встретился с руководителями Всемирного Конгресса Украинцев

Украина должна приложить все усилия, чтобы стать членом ЕС и НАТО. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с руководителями Всемирного Конгресса Украинцев, состоявшейся в Киеве. В ней, в частности, приняли участие Президент Всемирного Конгресса Украинцев Павел Грод, вице-президент СКУ по операционным вопросам Зенон Потичный, исполнительный директор МКУ Мария Куприянова, директор Представительства СКУ в Украине Сергей Касянчук и политический советник Всемирного Конгресса Украинцев Тимофей Мартыненко-Кушлянский.

"У меня никогда не было и нет сомнений, что будущее Украины – в сообществе демократических наций. Я никогда не менял своего убеждения – Украина должна быть членом ЕС и НАТО. Российская агрессия, которой наше государство противостоит уже более 7 лет, – это еще одно свидетельство того, что целесообразно и необходимо, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО ", – подчеркнул Виталий Кличко.

Видео дня

Он также отметил, что украинская власть должна активнее противодействовать пропаганде и информационным манипуляциям со стороны российского агрессора. "Приоритетом государственной политики должно стать противодействие российскому" зомбированию "и манипуляциям, которые, к сожалению, имеют проявления и внутри нашей страны, и за ее пределами. Российская Федерация выделяет огромные суммы, чтобы влиять на сознание людей. Это – опасен и мощное оружие, и мы все должны приложить усилия, чтобы как можно эффективнее и системно противодействовать таким попыткам ", – сказал Кличко.

В ответ Павел Грод, президент Всемирного Конгресса Украинских отметил, что такое противодействие является также одним из задач Конгресса. "Мы должны повысить уровень политической зрелости общин во многих странах. Так случилось, что украинские общины в Северной Америке и Австралии более независимыми в этом контексте и сплоченными. И могут доносить свое мнение до руководителей своего государства. Зато, некоторые общины, например, в Европе довольно слабо влияют на общественное мнение в отношении Украины и ее перспектив членства в ЕС и НАТО ", – сказал Грод.

Среди других задач СКУ он назвал признание Голодомора украинский в мире, лоббирование интересов Украины и донесения правды об истории Украины и ее настоящее. "Мы готовы оказывать поддержку – профессиональную, финансовую и информационную, чтобы мир открывал для себя настоящую историю нашего государства, а не искаженную нашими врагами. Но это должно происходить на уровне государства. Очень много этнических украинский, живущих за рубежом, хотели бы присоединиться и готовы помогать ", – подчеркнул Павел Грод.

На встрече мэр Киева и главы Всемирного Конгресса Украинских также обсудили вопросы привлечения иностранных инвестиций в экономику украинской столицы и возможность привлечения специалистов из украинской диаспоры для решения многих вопросов – от борьбы с коррупцией в реализации реформ.