Кличко встретился с новоназначенным послом Германии Мартином Егером. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с новым послом Германии в Украине Мартином Егером. Обсудили дальнейшую поддержку и помощь Германии в нашем государстве.

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Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Обсудили ситуацию в Украине и Киеве, дальнейшую помощь Германии в борьбе нашего государства против российского агрессора. А также поддержку Германией Украины на ее пути в ЕС, - подчеркнул мэр Киева.

"Мартин Егер, недавно прибывший в Киев, отметил, что ему очень нравится наш город, его давняя история и открытые и гостеприимные люди", - написал Виталий Кличко.

Мэр Киева поблагодарил правительство и дипломатов Германии за поддержку Украины и всестороннюю помощь.