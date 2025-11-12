Кличко в Берлине обсудил с руководством ЕБРР дальнейшее сотрудничество и воплощение имеющихся проектов

На полях Инвестиционного форума города Киева в Берлине мэр украинской столицы Виталий Кличко провел встречу с управляющим директором Группы по устойчивому развитию инфраструктуры ЕБРР Гарри Бойд-Карпентером и Ассоциированным директором, старшим банкиром Группы устойчивой инфраструктуры Денисом Гаевым. Они обсудили дальнейшее сотрудничество и воплощение новых и начатых проектов.

Об этом Кличко рассказал в Telegram.

"В частности, в Киеве при поддержке ЕБРР мы модернизируем транспортную инфраструктуру, повышаем энергоэффективность. Сейчас реализуем инвестиционный проект модернизации системы централизованного теплоснабжения столицы. Также Киев и ЕБРР активно ведут переговоры по воплощению проекта "Киев Метро", направленного на улучшение инфраструктуры общественного транспорта столицы. Речь идет о закупке новых вагонов метро, на сумму финансирования до EUR150 млн. Надеемся на его успешную реализацию в 2026 году", – рассказал мэр Киева.

Во время встречи в Берлине Кличко отметил, что этой зимой Киеву очень будет нужна помощь генераторами и другими приборами питания.