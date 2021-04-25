Кличко рассказал, сколько средств бюджет Киева потерял из-за карантина

С начала 2021 года из-за карантина бюджет Киева недополучил уже более 2,5 млрд грн.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Интер". По его словам, в прошлом году город недополучил 5 млрд гривен поступлений в бюджет.

"Это большие средства. Но мы понимаем, что жизнь и здоровье людей остаются ключевым приоритетом", – сказал Кличко.

Вместе с тем мэр столицы отметил, что введенные жесткие ограничения дали результат и динамика заболеваемости в городе снизилась.

"Я могу сказать, что ограничения, которые мы ввели, и на проезд в городском транспорте и закрытие ресторанов и кафе, дали результаты. И мы сегодня имеем значительное снижение заболеваемости в городе", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что достигнутые результаты не означают, что можно пренебрегать карантинными правилами и легкомысленно вести себя на Пасхальные праздники. Ведь в Киеве до сих пор высокая смертность от вируса и много тяжелых больных, нуждающихся в кислородной поддержки.

"Нам нельзя впадать в эйфорию и считать, что все вызовы уже позади. Вскоре будут праздники, Пасха. Я обратился ко всем конфессиям, если есть возможность, проводить богослужения в режиме онлайн. Если же нет, – придерживаться ключевых правил: температурный скрининг каждого человека, который входит в храм, один человек на 10 квадратных метров площади помещения; дезинфекция помещений; масочный режим", – подчеркнул Кличко.