Кличко призвал Киевсовет поддержать решение для поддержки территориальной обороны столицы

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета поддержать решения, необходимые для оперативного обеспечения системы территориальной обороны столицы и гражданской защиты населения.

В частности, речь идет о передаче фактически на безвозмездной основе Министерству обороны нежилых помещений коммунальной собственности для размещения бригад территориальной обороны столицы. Также депутаты должны принять вопросы бюджета и финансирования расходов на терроборону и гражданскую защиту. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета.

"Сегодня мы начинаем заседание Киевсовета, которое формально закрывать не будем. Чтобы мы могли, по спецпроцедуре, собраться в любой момент. – Чтобы оперативно рассмотреть те или иные вопросы обороны Киева, жизнеобеспечения города и безопасности его жителей. Этого от нас требует ситуация в столице и государстве. Угроза дальнейшей агрессии России, фактически объявившей Украине войну. И я призываю всех депутатов сконцентрироваться, сплотиться, забыть о политических цветах. Цвет у нас всех сегодня один – сине-желтый! И цель одна – защитить наш город и наше государство! – сказал Кличко. – Сегодня мы примем решение, что позволит городу фактически безвозмездно передавать Министерству обороны нежилые помещения коммунальной собственности для размещения бригад терробороны столицы. Мы создаем систему территориальной обороны под эгидой Минобороны. Многие вопросы есть. В частности, и из-за неурегулированности законодательства. Но надо сделать все, чтобы, оперативно и законно, сделать нашу совместную работу максимально эффективной. Потому, думаю, все депутаты поддержат такое решение", – подчеркнул мэр Киева.

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Также депутаты должны принять вопросы бюджета и финансирования расходов на терроборону и гражданскую защиту.

Виталий Кличко напомнил, что в начале этого года Киевсовет принял городскую целевую программу "Защитник Киева" на 2022-2024 годы на общую сумму свыше 110 млн грн. В этом году, в частности, предусмотрено 40 миллионов гривен.

"Мы должны выделить эти средства. Они необходимы для обустройства помещений для батальонов терробороны. На закупку формы для резервистов, аптечек, радиостанций и прочего. При необходимости мы можем оперативно собираться, как я уже сказал, и рассматривать вопросы увеличения финансирования, – подчеркнул Кличко. – Мы сегодня должны максимально оперативно реагировать на ситуацию в городе и вызовы, которые могут быть. Поэтому обращаюсь к депутатам: эффективно работаем! Кто еще не вступил в ряды терробороны, – сделайте это! Кто имеет предложения по помощи в работе служб гражданской защиты, муниципальной безопасности – обращайтесь, помогайте! Мы сегодня должны быть единственной командой, которая в условиях угрозы украинской государственности работает на защиту и жизнеобеспечение столицы, на защиту нашей страны!" – подчеркнул Виталий Кличко.