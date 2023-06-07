Кличко приказал отменить закупку 17 легковых авто: средства перенаправят на более насущные нужды

Мэр Киева Виталий Кличко поручил соответствующим структурным подразделениям отменить закупку 17 единиц легковых автомобилей. Средства, которые Киевсовет выделил КП "АТП КМГА" для закупки машин, вернут и перенаправят на более неотложные нужды.

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Соответствующее решение будет принято на ближайшей сессии Киевсовета. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Мэр столицы подчеркнул, что распорядители бюджетных средств должны подходить к планированию закупок с учетом насущных вопросов сегодняшнего дня, и не допускать необоснованных расходов.

Парк автомобилей КП "Автотранспортное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)" насчитывает 109 единиц (в том числе два автобуса и три единицы специальной техники).

В 2022 году шесть автомобилей были переданы для нужд защитников Украины на фронт.