Кличко попросил мэрию Мюнхена предоставить Киеву пожарно-спасательную технику

Мэр Киева Виталий Кличко, по приглашению немецких партнеров, выступил онлайн перед полным собранием городского совета Мюнхена. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram.

Кличко поблагодарил Мюнхен за поддержку. По его словам, с начала марта Мюнхен уже предоставил Киеву 15 вагонов гуманитарной помощи.

Кличко также отметил, что Киеву сегодня необходима пожарно-спасательная техника и оборудование, кареты скорой помощи, средства защиты гражданского населения – маски, противогазы, медикаменты. А также – средства защиты медиков и спасателей, работающих на ликвидации последствий обстрелов украинской столицы.

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"Наши немецкие друзья пообещали дальнейшую помощь и поддержку. Но выразили восхищение мужеством и отвагой украинцев, которые борются сегодня за демократические принципы и за свое будущее. Отдельно я подчеркнул необходимость усиления экономического и политического давления на РФ. Потому что Россия сегодня угрожает безопасности всей Европы и цивилизованного мира. Это, я думаю, уже понятно всем. И мир должен объединить усилия в борьбе с осатаневшим агрессором", – подчеркнул Виталий Кличко.