Киевсовет почтил минутой молчания погибшего на востоке Украины киевлянина Антона Сидорова

Депутаты Киевсовета почтили минутой молчания память погибшего 19 февраля в результате обстрела на Донбассе киевлянина капитана Антона Сидорова. С первых дней российской агрессии он защищал территориальную целостность и независимость Украины на востоке нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Без отца остались трое дочерей, самой молодой из которых – только полгода. Антон Сидоров был профессиональным военнослужащим и творческим человеком. Многие знают его песню, посвященную погибшим воинам, "Спите, братья мои", – сказал мэр Киева. – Мы сделаем все, чтобы поддержать семью погибшего, детей, оставшихся сиротами. Давайте почтим память о нашем герое минутой молчания. Вечная память!" – подчеркнул Виталий Кличко.