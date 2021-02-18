"Голос" исключил депутата, напавшего на комика в Киеве

Фракция "Голос" в Киевском городском совете исключила из своего состава депутата Константина Богатова, который напал на стендап-комика, автора программы "Телебачення Торонто" Влада Капицу.

Как сообщается в Facebook "Голос. Киев", фракция против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не будет терпеть таких действий.

Сам Богатов отказался добровольно сдавать мандат.

"Нам неприятно принимать такое решение, но, по нашему мнению, это единственный правильный выход. Мы благодарим г-на Константина за его многолетние проекты для общины Киева и надеемся, что он делами восстановит свою репутацию", – говорится в сообщении.

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