"Голос" исключил депутата, напавшего на комика в Киеве
Фракция "Голос" в Киевском городском совете исключила из своего состава депутата Константина Богатова, который напал на стендап-комика, автора программы "Телебачення Торонто" Влада Капицу.
Как сообщается в Facebook "Голос. Киев", фракция против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не будет терпеть таких действий.
Сам Богатов отказался добровольно сдавать мандат.
"Нам неприятно принимать такое решение, но, по нашему мнению, это единственный правильный выход. Мы благодарим г-на Константина за его многолетние проекты для общины Киева и надеемся, что он делами восстановит свою репутацию", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
инцидент между Богатовым и Капицей случился на стендап-выступлении в Арт-центре "Братислава". Капица рассказал, что Богатов требовал остановить выступление из-за мата. Между сценаристом и депутатом произошло столкновение.
"Он бьет меня по лицу, попутно задевая телефон, которым я снимал его. Телефон вылетает, видео выключается, но часть сохраняется. Затем я блокирую следующий удар, ловлю его и отталкиваю. Это буквально было за секунд 20", – рассказал Капица.
Позже Богатов извинился перед Капицей в смс, отметив, что "не был знаком с этим жанром и так отреагировал на нецензурную лексику".