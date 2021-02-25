'ЕС' в Киевсовете выступила против разрушения медучреждений и передачи их под застройку

Фракция "Европейской солидарности" в Киевсовете настаивает на недопустимости разрушения сети медицинских учреждений столицы, доведения их до запущенного состояния, чтобы потом в непрозрачный способ передать территорию застройщикам.

Об этом во время заседания постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности заявила лидер "Европейской солидарности" в Киеве, председатель постоянной Комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, передает пресс-служба партии.

"Я обращаюсь к коллегам из комиссии по вопросам собственности снять оба скандальных вопроса (о передаче территорий двух медучреждений под застройку) по рассмотрению, создать совместную рабочую группу, в состав которой должны войти представители двух комиссий, детально изучить эти вопросы и только после этого принимать решение", – с таким требованием выступила Марина Порошенко.

Также она отметила, что вопросы, которые имеют отношение к охране здоровья, должны быть предварительно заслушаны на профильной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики.

Как известно, Киевсовет 23 февраля принял решение о реорганизации противотуберкулезных и фтизиатрических медицинских учреждений.

Согласно этому решению, в столице будет создан единое противотуберкулезное заведение путем присоединения противотуберкулезных больниц и диспансеров в КНП "Фтизиатрия".

При этом, согласно положению части третьей статьи 49 Конституции Украины, существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена, а медицинская помощь должна предоставляться бесплатно.

Однако, по словам Марины Порошенко, на заседание комиссии по вопросам собственности уже 25 февраля были вынесены проекты решений о передаче территорий двух медицинских учреждений под застройку.

В частности, речь идет о территории по адресу переулок Чеслава Белинского, 6, где находится помещение Киевского противотуберкулезного диспансера №3, который город пытается передать под застройку жилого комплекса. А здания Киевской городской клинической больницы №14, которая была присоединена к Киевской городской клинической больнице №18, – снести и построить там частный медицинский центр.

"Когда мы принимали о реорганизации, Департамент здравоохранения уверял, что сеть не будет сокращена, учреждения функционируют, а врачи получают заработные платы. А уже сегодня мы наблюдаем, как здания медицинских учреждений передаются под снос и застройку", – отметила политик.

"Такие поспешные и невыверенные подходы к управлению в Киеве являются недопустимыми, и "Европейская солидарность" будет требовать детальное объяснение по данным управленческим решениям", – сказала она.

Депутаты Киевсовета поддержали инициативу Марины Порошенко о создании совместной рабочей группы по изучению и обработке вопросов возможной застройки территорий медицинских учреждений столицы, состоящей из членов постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности и постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики.

Также в рабочую группу войдут специалисты из профильных департаментов Киевской городской государственной администрации.